Россияне отмечают День бабушек и дедушек

По данным ВЦИОМ, более 80 процентов россиян, имеющих внуков, помогают в их воспитании. Причем бабушки и дедушки не только присматривают за детьми в отсутствие родителей, но и готовят для них любимую еду, учат бытовым навыкам, водят в школу или на кружки и, конечно, гуляют и играют с малышами. Сегодня, 28 октября, самые мудрые и опытные члены семьи отмечают «профессиональный» праздник. «Лента.ру» выяснила, когда в России учредили День бабушек и дедушек, какие традиции сопровождают этот праздник и как лучше всего поздравить виновников торжества.

Дата праздника в 2025 году

Праздник в честь бабушек и дедушек отмечают более чем в 30 странах по всему миру, однако единой даты у этого дня нет. Так, в Германии, Гонконге и на Мальте бабушек и дедушек поздравляют во второе воскресенье октября, а во Франции — в первое воскресенье марта. В России День бабушек и дедушек ежегодно отмечают в конце октября в одну и ту же дату. В 2025 году праздник приходится на вторник.

День бабушек и дедушек в России ежегодно отмечают 28 октября

Дата выбрана неслучайно — в конце октября древние славяне отмечали Осенние Деды — праздник, посвященный памяти предков и укреплению рода.

В 2021 году в мире насчитывался 761 миллион пожилых людей. По прогнозам, к 2050 году их число достигнет 1,6 миллиарда, а к концу XXI века — 2,5 миллиарда

К слову, в России отмечают и два отдельных праздника: День бабушек — 26 мая и День дедушек — 22 января. А на 1 октября приходится установленный ООН Международный день пожилого человека — это уже не только семейный праздник, но и общественное событие, призванное привлечь внимание к нуждам старшего поколения. День пожилого человека, как правило, посвящают проблемам социальной политики: борьбе с эйджизмом, трудоустройству пенсионеров, созданию комфортной инфраструктуры в городах и обеспечению достойного ухода.

Фото: Oliver Rossi / Getty Images

История праздника

В мире

Впервые День бабушек и дедушек отметили в Польше. В 1965 году журнал Kobieta i Życie («Женщина и жизнь») предложил 21 января праздновать Бабушкин день, а сразу за ним — 22 числа — День дедушек.

Чуть позже, в 1978 году, похожий праздник появился в США с подачи активистки и защитницы прав пожилых людей Мэриан Маккуэйд. Национальный день бабушек и дедушек американцы решили праздновать в первое воскресенье сентября.

Международный статус праздник приобрел благодаря голландцам. Причем у них День бабушек и дедушек появился в первую очередь из коммерческих интересов — с подачи компании Bloemen Bureau Holland, которая занимается продвижением местных цветов на мировом рынке. Изначально День бабушек и дедушек в Нидерландах — не что иное, как нестандартный рекламный ход.

Дело в том, что в 2004 году продажи голландских цветов в кашпо сильно упали, и чтобы исправить ситуацию маркетолог Чарльз Лансдорп предложил скопировать итальянский праздник Festa dei Nonni (который, кстати, придумал он сам) и распространить его по миру с помощью громкого пиара.

Лансдорп придумал трогательную традицию — по случаю праздника дарить бабушкам и дедушкам живые цветы в кашпо как символ связи корней с молодыми побегами

День бабушек и дедушек быстро прижился в Нидерландах, а затем, как и предполагал Лансдорп, распространился по миру. Дошло до того, что в 2021 году Папа Франциск решил установить похожий праздник для всех католиков — в четвертое воскресенье июля верующие чтут память бабушки и дедушки Иисуса Христа — праведных Иоакима и Анны. А православные отмечают день Богоотцов (святых предков Иисуса Христа) 22 сентября.

Фото: Yuganov Konstantin / Shutterstock / Fotodom

В России

В нашей стране День бабушек и дедушек пока не зафиксирован в официальном праздничном календаре. Кто именно предложил отмечать праздник, доподлинно неизвестно. Бренд-аналитик Филипп Стельмах в беседе с «Лентой.ру» поделился своей версией происхождения праздника: по мнению эксперта, своим появлением российский День бабушек и дедушек тоже обязан цветочному бизнесу. Ведь в праздничный день ценник на букеты вырастает в два раза, и это на фоне угасающей популярности Дня святого Валентина, который тоже пришел в страну, вероятно, с подачи бизнесменов.

С другой стороны, День бабушек и дедушек совпадает с языческими Осенними Дедами — в старину в это время славяне поминали ушедших предков. Последняя неделя октября назвалась Навья седмица — согласно поверью, в это время граница между миром живых и миром мертвых стиралась, и души возвращались с того света, чтобы навестить свою семью.

Однако вне зависимости от того, как появился праздник в России, это отличный повод провести время с близкими и поблагодарить самых опытных членов семьи за заботу и мудрые советы.

Традиции праздника

День бабушек и дедушек в России — относительно молодой праздник, который пока не оброс устоявшимися традициями. Несмотря на совпадение с древнеславянским поминальным днем, современный светский праздник не предполагает акцента на памяти усопших.

Как следует из названия, главная традиция Дня бабушек и дедушек — посетить своих бабушек и дедушек, вручить им подарки и собраться за семейным столом

Из года в год власти регионов организуют все больше мероприятий по случаю праздника. Особенно широко День бабушек и дедушек отмечают в столице — здесь проживают более трех миллионов пенсионеров, это наибольший показатель среди всех регионов России.

Фото: Unsplash

Для участников программы «Московское долголетие» проходят бесплатные выставки, экскурсионные прогулки и мастер-классы. Кроме того, пенсионеров столицы привлекают к воспитанию детей, оставшихся без семьи, в рамках проекта «Серебряное наставничество». Кстати, в октябре 2025 года его участники выпустили кулинарную книгу семейных рецептов.

В День бабушек и дедушек в Москве проходят и музыкальные флешмобы. Например, в 2016 году перед столичным цирком Никулина состоялась танцевальная акция «Подари цветок» для людей старше 50 лет.

Российские регионы тоже не отстают: как правило, торжественные программы готовят дома культуры и детские сады по всей России. Для пенсионеров организуют танцевальные вечера, чаепития, выставки и спектакли. Почти во всех крупных городах страны действуют программы, аналогичные «Московскому долголетию», на площадках этих проектов тоже проходят праздничные мероприятия: конкурсы достижений бабушек и дедушек, игры и состязания, совместные вечера с внуками, мастер-классы, театральные постановки, концерты и многое другое.

Что подарить бабушке и дедушке

Если вспомнить коммерческую предысторию праздника, можно сделать вывод, что самым логичным и символичным подарком будут, конечно, цветы — желательно в горшке, без «отрезанных» корней. Ранее «Лента.ру» составила топ самых неприхотливых комнатных растений с подробными рекомендациями по уходу, этот материал поможет определиться с выбором.

В дополнение к зеленому питомцу или же вместо него (если бабушка и дедушка не увлекаются уходом за цветами) можно подарить что-то согревающее, ведь День бабушек и дедушек отмечается как раз в преддверии холодов. Самыми уютными подарками станут:

теплый плед, возможно, созданный своими руками из лоскутов ткани в технике пэчворк или связанный крючком или на спицах;

варежки с именной вышивкой;

объемный шарф на зиму;

носки из натуральной шерсти;

компактный термос, который можно взять, например, на каток или в поход на лыжах;

банки под варенье — пусть внуки своими руками декорируют их с помощью полимерной глины, наклеек и лент;

набор из нескольких видов меда;

современный обогреватель для дома;

электроодеяло или грелка.

Фото: csikiphoto / Shutterstock / Fotodom

Открытка от внуков

Бабушки и дедушки, как правило, очень радуются поделкам от внуков. Поэтому родители с маленькими детьми могут нарисовать своим пожилым родственникам картину или сделать бумажную открытку. Для ее создания понадобятся:

клей-карандаш;

ножницы;

цветные карандаши;

цветная бумага;

лист плотной белой бумаги.

Инструкция по созданию открытки своими руками:

Возьмите лист плотной белой бумаги. Он станет основой открытки. Отрежьте по половине листа голубой и зеленой цветной бумаги и приклейте их на основу — это будет трава и небо. Вырежьте детали для солнышка. Для этого поставьте клей-карандаш основанием на желтый лист бумаги, карандашом обведите его и вырежьте получившийся круг. Понадобится два таких круга. Затем нарежьте полоски из желтой бумаги, они станут лучами. Сделайте солнышко. Приклейте один желтый круг на голубой фон. Каждую полоску-луч сверните в петлю и склейте кончики, а затем наклейте их на желтый круг. Таким образом получатся объемные лучи. Наклейте второй желтый круг поверх первого. Сделайте стебли цветов из салатовой бумаги. Для этого вырежьте прямоугольники, намажьте клеем с одной стороны и скатайте их в тонкие трубочки с помощью проволоки. Приклейте их на зеленую часть открытки. Вырежьте листья. Приклейте их по бокам стеблей. Вырежьте из цветной бумаги цветки. Согните их пополам перед тем, как приклеить на стебли, чтобы придать аппликации объем. По желанию можно приклеить на небо облачко, нарисовать глаза и улыбку на солнышке.

Поздравления с Днем бабушек и дедушек

1. Дорогие наши бабушка и дедушка! Вы не просто старшее поколение, вы наша живая история. Ваши руки помнят столько событий, ваши сердца хранят столько любви! Вы наш прочный фундамент, наше самое теплое убежище и наши самые верные болельщики. Живите долго, ведь пока вы с нами, у нашей семьи есть корни и крылья одновременно.

2. Бабушка и дедушка, поздравляю с вашим днем! Знаете, вы для нашей семьи — как крыша над головой в непогоду и как уютный очаг, у которого тепло и безопасно. Мы всегда можем прийти к вам за советом, и благодаря вашей заботе мир кажется уютнее и добрее. Берегите себя, ведь вы и есть наш дом, где бы мы ни находились.

3. Наши главные советники и лучшие кулинары! Ваш дом пахнет детством, пирогами и безусловной любовью. Спасибо за каждую сказку, каждую конфету «в секрете от родителей» и за веру в нас, даже когда мы сами в себя не верили. Бабушка и дедушка, мы желаем вам крепкого здоровья, чтобы вы продолжали быть нашим личным Google и «рестораном» с бездонными запасами варенья!

Фото: Yakobchuk Viacheskav / Shutterstock / Fotodom

Отдельно для бабушки

1. «Милая бабушка! Ты самая настоящая волшебница, которая может обычный день превратить в праздник, а простой обед — в пир. Твои руки умеют гладить по голове так, что все проблемы отступают. Пусть твои глаза всегда светятся от улыбок, а на кухне никогда не заканчивалось вдохновение и тесто для пирогов!

2. Бабушка, родная! Ты живое доказательство того, что любовь измеряется не словами, а пирожками с капустой, заботливо завязанным шарфом и теплым пледом с чаем и сладостями. Спасибо за твое бездонное терпение и умение слушать. Будь здоровой, счастливой и знай, что твоя любовь — наш главный оберег.

Отдельно для дедушки

1. Дорогой дедушка! Для меня ты всегда был и остаешься настоящим супергероем. Тот, кто может починить все на свете и знает тысячу интересных историй. Твоя мудрость не раз выручала меня в трудных ситуациях. Желаю тебе крепкого здоровья, новых интересных проектов в гараже (или на даче) и как можно больше поводов гордиться нами так, как мы гордимся тобой!

2. Дедуля! Ты научил меня главному: как забить гвоздь, как разжечь костер и как держать слово. Спасибо за каждую рыбалку, за каждый совет, данный «по-мужски», и за твою неизменную веру в меня. Крепко тебя обнимаю! Будь нашим капитаном еще много-много лет!