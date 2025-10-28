По данным ВЦИОМ, более 80 процентов россиян, имеющих внуков, помогают в их воспитании. Причем бабушки и дедушки не только присматривают за детьми в отсутствие родителей, но и готовят для них любимую еду, учат бытовым навыкам, водят в школу или на кружки и, конечно, гуляют и играют с малышами. Сегодня, 28 октября, самые мудрые и опытные члены семьи отмечают «профессиональный» праздник. «Лента.ру» выяснила, когда в России учредили День бабушек и дедушек, какие традиции сопровождают этот праздник и как лучше всего поздравить виновников торжества.
Дата праздника в 2025 году
Праздник в честь бабушек и дедушек отмечают более чем в 30 странах по всему миру, однако единой даты у этого дня нет. Так, в Германии, Гонконге и на Мальте бабушек и дедушек поздравляют во второе воскресенье октября, а во Франции — в первое воскресенье марта. В России День бабушек и дедушек ежегодно отмечают в конце октября в одну и ту же дату. В 2025 году праздник приходится на вторник.
День бабушек и дедушек в России ежегодно отмечают 28 октября
Дата выбрана неслучайно — в конце октября древние славяне отмечали Осенние Деды — праздник, посвященный памяти предков и укреплению рода.
В 2021 году в мире насчитывался 761 миллион пожилых людей. По прогнозам, к 2050 году их число достигнет 1,6 миллиарда, а к концу XXI века — 2,5 миллиарда
К слову, в России отмечают и два отдельных праздника: День бабушек — 26 мая и День дедушек — 22 января. А на 1 октября приходится установленный ООН Международный день пожилого человека — это уже не только семейный праздник, но и общественное событие, призванное привлечь внимание к нуждам старшего поколения. День пожилого человека, как правило, посвящают проблемам социальной политики: борьбе с эйджизмом, трудоустройству пенсионеров, созданию комфортной инфраструктуры в городах и обеспечению достойного ухода.
История праздника
В мире
Впервые День бабушек и дедушек отметили в Польше. В 1965 году журнал Kobieta i Życie («Женщина и жизнь») предложил 21 января праздновать Бабушкин день, а сразу за ним — 22 числа — День дедушек.
Чуть позже, в 1978 году, похожий праздник появился в США с подачи активистки и защитницы прав пожилых людей Мэриан Маккуэйд. Национальный день бабушек и дедушек американцы решили праздновать в первое воскресенье сентября.
Международный статус праздник приобрел благодаря голландцам. Причем у них День бабушек и дедушек появился в первую очередь из коммерческих интересов — с подачи компании Bloemen Bureau Holland, которая занимается продвижением местных цветов на мировом рынке. Изначально День бабушек и дедушек в Нидерландах — не что иное, как нестандартный рекламный ход.
Дело в том, что в 2004 году продажи голландских цветов в кашпо сильно упали, и чтобы исправить ситуацию маркетолог Чарльз Лансдорп предложил скопировать итальянский праздник Festa dei Nonni (который, кстати, придумал он сам) и распространить его по миру с помощью громкого пиара.
Лансдорп придумал трогательную традицию — по случаю праздника дарить бабушкам и дедушкам живые цветы в кашпо как символ связи корней с молодыми побегами
День бабушек и дедушек быстро прижился в Нидерландах, а затем, как и предполагал Лансдорп, распространился по миру. Дошло до того, что в 2021 году Папа Франциск решил установить похожий праздник для всех католиков — в четвертое воскресенье июля верующие чтут память бабушки и дедушки Иисуса Христа — праведных Иоакима и Анны. А православные отмечают день Богоотцов (святых предков Иисуса Христа) 22 сентября.
В России
В нашей стране День бабушек и дедушек пока не зафиксирован в официальном праздничном календаре. Кто именно предложил отмечать праздник, доподлинно неизвестно. Бренд-аналитик Филипп Стельмах в беседе с «Лентой.ру» поделился своей версией происхождения праздника: по мнению эксперта, своим появлением российский День бабушек и дедушек тоже обязан цветочному бизнесу. Ведь в праздничный день ценник на букеты вырастает в два раза, и это на фоне угасающей популярности Дня святого Валентина, который тоже пришел в страну, вероятно, с подачи бизнесменов.
С другой стороны, День бабушек и дедушек совпадает с языческими Осенними Дедами — в старину в это время славяне поминали ушедших предков. Последняя неделя октября назвалась Навья седмица — согласно поверью, в это время граница между миром живых и миром мертвых стиралась, и души возвращались с того света, чтобы навестить свою семью.
Однако вне зависимости от того, как появился праздник в России, это отличный повод провести время с близкими и поблагодарить самых опытных членов семьи за заботу и мудрые советы.
Традиции праздника
День бабушек и дедушек в России — относительно молодой праздник, который пока не оброс устоявшимися традициями. Несмотря на совпадение с древнеславянским поминальным днем, современный светский праздник не предполагает акцента на памяти усопших.
Как следует из названия, главная традиция Дня бабушек и дедушек — посетить своих бабушек и дедушек, вручить им подарки и собраться за семейным столом
Из года в год власти регионов организуют все больше мероприятий по случаю праздника. Особенно широко День бабушек и дедушек отмечают в столице — здесь проживают более трех миллионов пенсионеров, это наибольший показатель среди всех регионов России.
Для участников программы «Московское долголетие» проходят бесплатные выставки, экскурсионные прогулки и мастер-классы. Кроме того, пенсионеров столицы привлекают к воспитанию детей, оставшихся без семьи, в рамках проекта «Серебряное наставничество». Кстати, в октябре 2025 года его участники выпустили кулинарную книгу семейных рецептов.
В День бабушек и дедушек в Москве проходят и музыкальные флешмобы. Например, в 2016 году перед столичным цирком Никулина состоялась танцевальная акция «Подари цветок» для людей старше 50 лет.
Российские регионы тоже не отстают: как правило, торжественные программы готовят дома культуры и детские сады по всей России. Для пенсионеров организуют танцевальные вечера, чаепития, выставки и спектакли. Почти во всех крупных городах страны действуют программы, аналогичные «Московскому долголетию», на площадках этих проектов тоже проходят праздничные мероприятия: конкурсы достижений бабушек и дедушек, игры и состязания, совместные вечера с внуками, мастер-классы, театральные постановки, концерты и многое другое.
Что подарить бабушке и дедушке
Если вспомнить коммерческую предысторию праздника, можно сделать вывод, что самым логичным и символичным подарком будут, конечно, цветы — желательно в горшке, без «отрезанных» корней. Ранее «Лента.ру» составила топ самых неприхотливых комнатных растений с подробными рекомендациями по уходу, этот материал поможет определиться с выбором.
В дополнение к зеленому питомцу или же вместо него (если бабушка и дедушка не увлекаются уходом за цветами) можно подарить что-то согревающее, ведь День бабушек и дедушек отмечается как раз в преддверии холодов. Самыми уютными подарками станут:
- теплый плед, возможно, созданный своими руками из лоскутов ткани в технике пэчворк или связанный крючком или на спицах;
- варежки с именной вышивкой;
- объемный шарф на зиму;
- носки из натуральной шерсти;
- компактный термос, который можно взять, например, на каток или в поход на лыжах;
- банки под варенье — пусть внуки своими руками декорируют их с помощью полимерной глины, наклеек и лент;
- набор из нескольких видов меда;
- современный обогреватель для дома;
- электроодеяло или грелка.
Открытка от внуков
Бабушки и дедушки, как правило, очень радуются поделкам от внуков. Поэтому родители с маленькими детьми могут нарисовать своим пожилым родственникам картину или сделать бумажную открытку. Для ее создания понадобятся:
- клей-карандаш;
- ножницы;
- цветные карандаши;
- цветная бумага;
- лист плотной белой бумаги.
Инструкция по созданию открытки своими руками:
- Возьмите лист плотной белой бумаги. Он станет основой открытки. Отрежьте по половине листа голубой и зеленой цветной бумаги и приклейте их на основу — это будет трава и небо.
- Вырежьте детали для солнышка. Для этого поставьте клей-карандаш основанием на желтый лист бумаги, карандашом обведите его и вырежьте получившийся круг. Понадобится два таких круга. Затем нарежьте полоски из желтой бумаги, они станут лучами.
- Сделайте солнышко. Приклейте один желтый круг на голубой фон. Каждую полоску-луч сверните в петлю и склейте кончики, а затем наклейте их на желтый круг. Таким образом получатся объемные лучи. Наклейте второй желтый круг поверх первого.
- Сделайте стебли цветов из салатовой бумаги. Для этого вырежьте прямоугольники, намажьте клеем с одной стороны и скатайте их в тонкие трубочки с помощью проволоки. Приклейте их на зеленую часть открытки.
- Вырежьте листья. Приклейте их по бокам стеблей.
- Вырежьте из цветной бумаги цветки. Согните их пополам перед тем, как приклеить на стебли, чтобы придать аппликации объем.
- По желанию можно приклеить на небо облачко, нарисовать глаза и улыбку на солнышке.
Поздравления с Днем бабушек и дедушек
1. Дорогие наши бабушка и дедушка! Вы не просто старшее поколение, вы наша живая история. Ваши руки помнят столько событий, ваши сердца хранят столько любви! Вы наш прочный фундамент, наше самое теплое убежище и наши самые верные болельщики. Живите долго, ведь пока вы с нами, у нашей семьи есть корни и крылья одновременно.
2. Бабушка и дедушка, поздравляю с вашим днем! Знаете, вы для нашей семьи — как крыша над головой в непогоду и как уютный очаг, у которого тепло и безопасно. Мы всегда можем прийти к вам за советом, и благодаря вашей заботе мир кажется уютнее и добрее. Берегите себя, ведь вы и есть наш дом, где бы мы ни находились.
3. Наши главные советники и лучшие кулинары! Ваш дом пахнет детством, пирогами и безусловной любовью. Спасибо за каждую сказку, каждую конфету «в секрете от родителей» и за веру в нас, даже когда мы сами в себя не верили. Бабушка и дедушка, мы желаем вам крепкого здоровья, чтобы вы продолжали быть нашим личным Google и «рестораном» с бездонными запасами варенья!
Отдельно для бабушки
1. «Милая бабушка! Ты самая настоящая волшебница, которая может обычный день превратить в праздник, а простой обед — в пир. Твои руки умеют гладить по голове так, что все проблемы отступают. Пусть твои глаза всегда светятся от улыбок, а на кухне никогда не заканчивалось вдохновение и тесто для пирогов!
2. Бабушка, родная! Ты живое доказательство того, что любовь измеряется не словами, а пирожками с капустой, заботливо завязанным шарфом и теплым пледом с чаем и сладостями. Спасибо за твое бездонное терпение и умение слушать. Будь здоровой, счастливой и знай, что твоя любовь — наш главный оберег.
Отдельно для дедушки
1. Дорогой дедушка! Для меня ты всегда был и остаешься настоящим супергероем. Тот, кто может починить все на свете и знает тысячу интересных историй. Твоя мудрость не раз выручала меня в трудных ситуациях. Желаю тебе крепкого здоровья, новых интересных проектов в гараже (или на даче) и как можно больше поводов гордиться нами так, как мы гордимся тобой!
2. Дедуля! Ты научил меня главному: как забить гвоздь, как разжечь костер и как держать слово. Спасибо за каждую рыбалку, за каждый совет, данный «по-мужски», и за твою неизменную веру в меня. Крепко тебя обнимаю! Будь нашим капитаном еще много-много лет!