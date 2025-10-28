Директора школы уволили после скандала с разделяющими детей табличками в столовой

RT: В Азове уволили директора школы из-за разделяющих детей табличек в столовой

В Азове Ростовской области уволили директора школы из-за разделяющих детей табличек в столовой. Об этом сообщил глава города Дмитрий Устименко в беседе с RT.

Речь идет о табличках с надписями «Малоимущие» и «СВО», которые установили на обеденных столах в образовательной организации. По словам одного из родителей, детей при этом и кормили по-разному — малоимущим на обед давали кашу, а детям бойцов — курицу с гарниром и котлеты.

«Вряд ли человек здравомыслящий может это спокойно прокомментировать. Это яркий пример того, что нет пределов человеческой глупости», — прокомментировал произошедшее глава города.

Устименко уточнил, что директора образовательной организации уже уволили, и извинился за сотрудников, которые допустили ситуацию. Чиновник также пообещал урегулировать проблему. «Все будут питаться одинаково», — заключил он.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь назвал дискриминацией таблички в школьной столовой. Он сообщал, что директору учебного учреждения был объявлен выговор.

