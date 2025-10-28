Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:45, 28 октября 2025Россия

Директора школы уволили после скандала с разделяющими детей табличками в столовой

RT: В Азове уволили директора школы из-за разделяющих детей табличек в столовой
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

В Азове Ростовской области уволили директора школы из-за разделяющих детей табличек в столовой. Об этом сообщил глава города Дмитрий Устименко в беседе с RT.

Речь идет о табличках с надписями «Малоимущие» и «СВО», которые установили на обеденных столах в образовательной организации. По словам одного из родителей, детей при этом и кормили по-разному — малоимущим на обед давали кашу, а детям бойцов — курицу с гарниром и котлеты.

«Вряд ли человек здравомыслящий может это спокойно прокомментировать. Это яркий пример того, что нет пределов человеческой глупости», — прокомментировал произошедшее глава города.

Устименко уточнил, что директора образовательной организации уже уволили, и извинился за сотрудников, которые допустили ситуацию. Чиновник также пообещал урегулировать проблему. «Все будут питаться одинаково», — заключил он.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь назвал дискриминацией таблички в школьной столовой. Он сообщал, что директору учебного учреждения был объявлен выговор.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» умер после долгой борьбы с раком. Что он сказал в последнем обращении?

    Внешность Виктории Бекхэм на прогулке раскритиковали в сети

    Директора школы уволили после скандала с разделяющими детей табличками в столовой

    Пьяный военный в неадекватном состоянии сбил девочек на тротуаре в российском городе

    Раскрывший секретные фронтовые карты командир ВСУ потребовал извинений

    Невзоров пожаловался на русскую эмиграцию

    Россиянам раскрыли способ вернуть деньги после аннулирования жилищной сделки

    Уголовник наказал россиянку за отказ познакомиться

    В Москве женщина превратила квартиру в свалку и приют для кошек

    Уставший тигр показал россиянам любимые позы для сна и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости