Довольный смех бывшего замглавы Минцифры России после получения пачек денег попал на видео

ФСБ показала видео задержания экс-замглавы Минцифры РФ Паршина с деньгами

ФСБ показала оперативное видео задержания бывшего замминистра Минцифры Максима Паршина с поличным в московском ресторане. Запись публикует «Коммерсантъ».

На кадрах видны Паршин и предприниматель Александр Моносов, сидящие за столиком. Чиновник получает пакет и довольно смеется, задаваясь вопросом, надо ли пересчитывать. Тут к ним подходят сотрудники ФСБ и просят открыть портфель, оттуда вынимается пакет, а в нем четыре пачки денег. В суде Паршин и Моносов слушают приговор.

Сумма взятки составила 31,5 миллиона рублей, при передаче первого транша в 3,75 миллиона рублей обоих задержали. Гендиректор «БФТ-Холдинг» Александр Моносов платил замминистру за получение грантов от государства.

Московский городской суд признал законным девятилетний приговор Паршину в колонии строгого режима со штрафом в 315 миллионов рублей. Моносова осудили на 8,5 года заключения.

О задержании Паршина стало известно 13 июля 2024 года.