Дрон ВСУ вновь атаковал гражданский автомобиль в Брянской области

Богомаз: Дрон ВСУ атаковал автомобиль вблизи Погара, пострадал мужчина

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь атаковал движущийся гражданский автомобиль вблизи поселка Погар Погарского района. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, в результате атаки пострадал мужчина.

«Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь. Автомобиль получил механические повреждения», — написал Богомаз.

Ранее беспилотный летательный аппарат ВСУ целенаправленно атаковал гражданский автомобиль вблизи поселка Погар. В результате пострадали три женщины, их госпитализировали.

До того в том же поселке под удар попал микроавтобус. В результате пять человек пострадали, а водитель получил несовместимые с жизнью ранения.