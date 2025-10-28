Россия
06:49, 28 октября 2025Россия

Дрон ВСУ вновь атаковал гражданский автомобиль в Брянской области

Богомаз: Дрон ВСУ атаковал автомобиль вблизи Погара, пострадал мужчина
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь атаковал движущийся гражданский автомобиль вблизи поселка Погар Погарского района. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, в результате атаки пострадал мужчина.

«Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь. Автомобиль получил механические повреждения», — написал Богомаз.

Ранее беспилотный летательный аппарат ВСУ целенаправленно атаковал гражданский автомобиль вблизи поселка Погар. В результате пострадали три женщины, их госпитализировали.

До того в том же поселке под удар попал микроавтобус. В результате пять человек пострадали, а водитель получил несовместимые с жизнью ранения.

