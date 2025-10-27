Россияне пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ

Богомаз: В Погаре при атаке БПЛА ВСУ пострадали 3 женщины

Три женщины пострадали в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи поселка Погар. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Глава российского региона отметил, что БПЛА целенаправленно атаковал гражданский автомобиль.

«Три женщины с множественными осколочными ранениями доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Автомобиль получил механические повреждения», — написал Богомаз.

Ранее в том же поселке под удар попал микроавтобус. В результате пять человек пострадали, а водитель получил несовместимые с жизнью ранения.