Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:24, 27 октября 2025Россия

Россияне пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ

Богомаз: В Погаре при атаке БПЛА ВСУ пострадали 3 женщины
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Три женщины пострадали в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи поселка Погар. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Глава российского региона отметил, что БПЛА целенаправленно атаковал гражданский автомобиль.

«Три женщины с множественными осколочными ранениями доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Автомобиль получил механические повреждения», — написал Богомаз.

Ранее в том же поселке под удар попал микроавтобус. В результате пять человек пострадали, а водитель получил несовместимые с жизнью ранения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил расширить географию ударов по России

    Быстров пошутил о причастности Карпина к попытке похищения футболиста Зенита Мостового

    Ветеран Афганистана подал шестой иск к Пугачевой

    В регионе России введут фильтр традиционных ценностей для съемок кино

    Орбан призвал Венгрию до конца бороться за доступ к российской нефти

    «Лукойл» попросит Минфин США продлить лицензию на сворачивание деятельности

    Археологи нашли десятки скелетов возле бывшей церкви

    В России захотели выдавать военнослужащим жилье

    В Москве расцвели ромашки

    Орбан отказался верить в возможность исключения российской нефти с рынка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости