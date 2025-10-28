Глава МИД Венгрии начал выступление в Минске на русском языке

Глава МИД Венгрии Сийярто начал выступление в Минске на русском языке

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто начал выступление на Минской международной конференции по евразийской безопасности на русском языке. Об этом сообщает ТАСС.

«Конечно, меня будут много критиковать за мое участие, но ситуация в глобальной безопасности настолько плоха, что я должен быть здесь сегодня», — заявил дипломат.

Ранее Сийярто заявил, что Европейский союз (ЕС) одержим войной и пытается избежать любых действий, которые приблизили бы мир на Украине. Он подчеркнул, что Венгрия сохраняет каналы связи с Россией открытыми и всегда готова стать посредником в переговорах. «Если вы откажетесь от каналов связи, вы откажетесь и от надежды на мир», — заключил глава МИД.