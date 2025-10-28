Силовые структуры
Грабители в балаклавах напали на семью россиянина в частном доме

В Подмосковье задержали грабителей, похитивших из сейфа 57 миллионов рублей
Кадр: Telegram-канал «Росгвардия. Московская область»

В Подмосковье задержали грабителей, похитивших из сейфа 57 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии по региону.

По данным ведомства, четверо злоумышленников в балаклавах через незапертую дверь проникли в дом. Находившихся внутри женщину с тремя детьми они закрыли в ванной, а хозяина связали ремнями и, угрожая пистолетом, потребовали ключи от сейфа. Налетчики похитили рубли и валюту на общую сумму более 57 миллионов рублей и сервер с записями с камер наблюдения. После чего скрылись с места преступления.

Сотрудники МВД при поддержке СОБР задержали троих подозреваемых, ими оказались ранее судимые граждане. В ходе обысков было изъято более трех миллионов рублей и около десяти тысяч долларов, а также пистолет, использованный при нападении.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что обвиняемым в похищении российского футболиста избрали меру пресечения.

