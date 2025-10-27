Силовые структуры
Обвиняемым в похищении российского футболиста избрали меру пресечения

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге арестовали четверых обвиняемых в похищении футболиста Андрея Мостового. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Они обвиняются по статьям 30, 126 («Попытка похищения человека»), 126 («Похищение человека») и 162 («Разбой») УК РФ.

Октябрьский районный суд вынес постановление об избрании в отношении Степана Мирошина, Самира Павлова, Рустама Худайкулова меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

23 октября молодые люди пытались похитить футболиста около магазина на Крестовском острове, однако не смогли этого сделать — спортсмен смог вырваться, ему помог друг-хоккеист. Вечером 25 октября они же на том же месте похитили зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова. Фигуранты заставили пострадавшего перевести им 210 тысяч рублей, а также требовали отдать 10 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что исполнитель похищения российского футболиста пожаловался на шантаж и угрозы.

