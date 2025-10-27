Силовые структуры
17:47, 27 октября 2025Силовые структуры

Исполнитель похищения российского футболиста пожаловался на шантаж и угрозы

Исполнитель похищения футболиста Мостового заявил, что подвергся шантажу
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Один из исполнителей похищения футболиста «Зенита» Андрея Мостового заявил, что подвергся шантажу и угрозам. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, студент Морской академии рассказал на допросе, что в середине октября на него вышел неизвестный под ником «Слава Сатанист» и предложил выполнить высокооплачиваемое задание, при этом в случае отказа тот пригрозил проблемами его близким.

После этого молодой человек обратился к своим друзьям из академии, и те согласились участвовать в похищении — им обещали по пять миллионов рублей. Все действия координировались заказчиком, который находится в другой стране.

23 октября молодые люди пытались похитить футболиста около магазина на Крестовском острове, однако не смогли этого сделать — спортсмен смог вырваться, ему помог друг-хоккеист. Вечером 25 октября они же на том же месте похитили зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова. Фигуранты заставили пострадавшего перевести им 210 тысяч рублей, а также требовали отдать 10 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

