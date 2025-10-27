В Петербурге задержаны подозреваемые в похищении футболиста «Зенита» Мостового

В Санкт-Петербурге раскрыли похищение зятя депутата Госдумы и попытку похищения Андрея Мостового — футболиста «Зенита» и сборной России.

Похитителями оказались студенты Морской технической академии. Они получили заказы на похищение от неизвестного им работодателя с никнеймом Сатанист. Один из них заявил, что деньги были нужны отцу на операцию.

Футболиста и бизнесмена караулили в одном и том же месте

Попытка похищения Мостового произошла вечером 23 октября около «Азбуки вкуса» на Вязовой улице на Крестовском острове. Футболист вышел из магазина с покупками, но около его машины игрока окружили трое парней в балаклавах и попытались утащить в микроавтобус.

Отбиться от преступников и скрыться Мостовому помог его друг хоккеист Александр Гракун, с которым он перед этим разговаривал. Судя по видео с камеры, Мостовой собирался сесть в «Гелендваген», но в этот момент из микроавтобуса, припаркованного напротив, выбежали двое и попытались схватить футболиста. К ним подбежал Гракун — вдвоем спортсмены убежали, похитители же не стали их догонять, сели в свою машину и уехали.

Позднее, уже около часа ночи, зенитовский полузащитник сообщил о произошедшем в полицию. Там нашли автомобиль, в котором пытались увезти игрока, и находившегося за рулем водителя (не уточняется, задержали ли его сразу).

Спустя два дня, вечером 25 октября, те же преступники устроили новое нападение на том же месте. На этот раз их целью стал 50-летний Сергей Селегень — предприниматель, а также зять бывшего спикера заксобрания Петербурга, а ныне депутата Госдумы Вячеслава Макарова. Его схватили, надели наручники и запихнули в каршеринговый «Ленд Крузер», угрожая пистолетом. Похитители потребовали выкуп в 10 миллионов рублей, которые хотели получить переводом на криптовалютный счет. Селегень звонил семье и давал ей указания по требованиям похитителей. В итоге на месте они получили от него 210 тысяч рублей, еще 2,5 миллиона была готова передать им жена бизнесмена.

Уже утром 26 октября машину с преступниками и Селегенем остановил наряд ГАИ, получивший номер разыскиваемого «Ленд Крузера» («Фонтанка» сообщает, что уголовный розыск пеленговал телефоны подозреваемых). В ней задержали трех человек, позднее в квартире штурмом взяли четвертого. Появилось видео момента задержания с камеры на Крестовском проспекте, а также кадры от следователей.

78.ru добавил, что 10 миллионов рублей от зятя депутата Госдумы требовали из-за того, что он якобы торгует наркотиками — похитители в автомобиле называли чиновника барыгой и говорили, что «теперь-то он не будет травить детей наркотиками». Двое затаскивали Селегеня в машину, третий был за рулем, еще один человек координировал их по телефону — он же общался в Telegram с куратором, который высылал инструкции.

После похищения у магазина преступники повезли предпринимателя к «Газпром Арене», потом в лес, далее еще по одному адресу и обратно к супермаркету. Там похитители ожидали получить 2,5 миллиона, но были задержаны.

Похитителей нанял неизвестный им Сатанист

Задержанные рассказали, что их наняли через анонимный Telegram-канал, где требовались «спортики» — крепкие молодые люди. Они утверждают, что их целью было возмездие некому наркодилеру. Из предполагаемых 10 похищенных миллионов им полагалась половина. Они рассказали, что общались с неким человеком с никнеймом Слава Сатанист.

Похитители заранее получили наводку и на Мостового, и на Селегеня: их фото, номера машин, небольшие суммы на аренду автомобилей, покупку наручников, балаклав и указание места, где тех надо ловить («Фонтанка» отмечает, что магазин, у которого караулили жертв — популярное место закупок для состоятельных жителей Крестовского острова).

«Мне дали работу, нужны были деньги, потому что у отца была операция (все фотографии и все доказательства [операции] есть)», — заявил один из задержанных. По его словам, неизвестный предложил ему вариант «заработать денег со спортсменом», после чего связал с указанным выше Славой.

Другой задержанный признался, что их целью было похитить человека и «раскрутить его на деньги». Третий заявил, что должен был перевести деньги на криптовалютный счет по реквизитам, который ему переслали через Telegram.

Mash сообщил, что похитителями оказались студенты Морской технической академии в возрасте 19 и 20 лет. Канал указал, что у некоторых из них есть правые татуировки с коловратами. Они связались с Сатанистом, который предложил хорошо подзаработать, выполняя указания.