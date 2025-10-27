Силовые структуры
08:16, 27 октября 2025Силовые структуры

Группа неизвестных пыталась похитить футболиста «Зенита» и увезла зятя депутата

В Петербурге следователи задержали подозреваемых в похищении футболиста «Зенита»
Варвара Митина (редактор)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Санкт-Петербурге следователи задержали четверых подозреваемых в попытке похищения и похищении нескольких человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Возбуждено дело по статьям 126 («Похищение человека»), 162 («Разбой») и 30, 126 («Покушение на похищение человека») УК РФ.

По данным РЕН ТВ, группа неизвестных пыталась похитить футболиста «Зенита» Андрея Мостового и увезла зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова.

В ведомстве рассказали, что 23 октября подозреваемые пытались похитить Мостового около магазина на Крестовском острове, однако не смогли это сделать. Вечером 25 октября они же на том же месте похитили зятя депутата. Фигуранты заставили пострадавшего перевести им 210 тысяч рублей, а также требовали отдать 10 миллионов рублей.

Похищенного удалось освободить, а похитителей задержать.

По данным «Фонтанки», задержанные рассказали, что их наняли через анонимный Telegram-канал. Требовались «спортики», якобы для возмездия наркодилеру. Им нужно было выманить 10 миллионов рублей, из которых они получили бы пять.

Ранее в Ростовской области полицейские задержали двух друзей, похитивших аккумуляторные батареи для БПЛА.

    Все новости