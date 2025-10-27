Силовые структуры
13:52, 27 октября 2025Силовые структуры

Появились данные о местонахождении заказчика похищений российских бизнесмена и футболиста

Заказчик похищений бизнесмена и футболиста в Петербурге находится не в России
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Предполагаемый заказчик похищений зятя депутата Госдумы и футболиста в Петербурге находится не в России. Об этом заявил один из задержанных исполнителей на видео, его публикует в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам мужчины, точное местоположение заказчика ему не называли. Другие задержанные пояснили, что им предложили заработать, а все указания они получали по телефону.

Ранее сообщалось, что МВД установило личность заказчика. Им оказался студент-второкурсник.

23 октября подозреваемые пытались похитить футболиста «Зенита» Андрея Мостового около магазина на Крестовском острове, однако не смогли этого сделать. Вечером 25 октября они же на том же месте похитили зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова. Фигуранты заставили пострадавшего перевести им 210 тысяч рублей, а также требовали отдать 10 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

