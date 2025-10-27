Силовые структуры
11:05, 27 октября 2025Силовые структуры

МВД России раскрыло личность организатора похищения футболиста «Зенита» и зятя депутата

Организатором похищения футболиста «Зенита» Мостового оказался студент
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге МВД установило личность организатора похищения футболиста «Зенита» Андрея Мостового и зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова. Об этом в Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, организатор — студент-второкурсник одного из высших учебных заведений северной столицы, проживавший в Кудрово Всеволожского района. После того как личность организатора преступления установили, он был задержан полицией при силовой поддержке Росгвардии.

МВД удалось пресечь деятельность группировки, подозреваемой в похищении людей ради выкупа. 23 октября подозреваемые пытались похитить Мостового около магазина на Крестовском острове, однако не смогли этого сделать. Вечером 25 октября они же на том же месте похитили зятя депутата. Фигуранты заставили пострадавшего перевести им 210 тысяч рублей, а также требовали отдать 10 миллионов рублей.

К голове похищенного приставляли пистолет и угрожали ему расправой. Вскоре четверо подозреваемых были задержаны полицией. Момент захвата преступников показан на видео.

