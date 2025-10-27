Силовые структуры
Похитители футболиста «Зенита» попали на видео

СК показал видео задержания похитителей футболиста «Зенита»
Варвара Митина (редактор)

Следственный комитет (СК) России показал видео задержания четырех мужчин, которые пытались похитить футболиста «Зенита» Андрея Мостового и похитили зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова. Кадрами с «Лентой.ру» поделились в ведомстве.

Сначала на кадрах появляется черный внедорожник, вокруг которого ходят следователи, а похитители стоят в наручниках рядом с автомобилем. Внутри машины лежат пистолет и наручники, на сиденье виднеются красные пятна. Далее на видео показано, как мужчин ведут в отдел для допроса у следователя.

Ранее стало известно, что следователи задержали четверых подозреваемых в попытке похищения Мостового и зятя парламентария.

