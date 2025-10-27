Похитители футболиста «Зенита» попали на видео

СК показал видео задержания похитителей футболиста «Зенита»

Следственный комитет (СК) России показал видео задержания четырех мужчин, которые пытались похитить футболиста «Зенита» Андрея Мостового и похитили зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова. Кадрами с «Лентой.ру» поделились в ведомстве.

Сначала на кадрах появляется черный внедорожник, вокруг которого ходят следователи, а похитители стоят в наручниках рядом с автомобилем. Внутри машины лежат пистолет и наручники, на сиденье виднеются красные пятна. Далее на видео показано, как мужчин ведут в отдел для допроса у следователя.

Ранее стало известно, что следователи задержали четверых подозреваемых в попытке похищения Мостового и зятя парламентария.