Силовые структуры
11:40, 27 октября 2025Силовые структуры

В России возбудили уголовные дела из-за похищения российского футболиста

В Петербурге возбудили уголовные дела против похитивших футболиста Мостового
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Ирины Волк

В Санкт-Петербурге возбудили уголовные дела в отношении похитивших футболиста Андрея Мостового. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Возбуждены дела по статьям 126 («Похищение человека»), 162 («Разбой») и 30, 126 («Покушение на похищение человека») УК РФ. По данным следствия, в результате слаженной работы следователей СК, оперативных сотрудников ФСБ и МВД в ходе освобождения похищенного были задержаны участники преступления.

На данный момент следователи провели обыски и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Группа неизвестных пыталась похитить футболиста «Зенита» Андрея Мостового и увезла зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова. В ведомстве рассказали, что 23 октября подозреваемые пытались похитить Мостового около магазина на Крестовском острове, однако не смогли это сделать. Вечером 25 октября они же на том же месте похитили зятя депутата. Фигуранты заставили пострадавшего перевести им 210 тысяч рублей, а также требовали отдать 10 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что группа неизвестных пыталась похитить футболиста «Зенита» и увезла зятя депутата.

