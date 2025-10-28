Изрезавший снявшего «Закрытую школу» режиссера заочно арестован

В Москве суд заочно арестовал обвиняемого в убийстве режиссера Политика

В Москве суд заочно арестовал 33-летнего обвиняемого в расправе над кинооператором и режиссером Сергеем Политиком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Мужчина заочно обвиняется по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Он скрылся и объявлен в розыск.

18 октября режиссер вступил в конфликт с незнакомцем около дома на улице Сталеваров, в результате последний напал на него с ножом. Политик получил ранение в грудь, которое оказалось несовместимо с жизнью. Пострадавшего срочно госпитализировали, но спасти его не удалось.

Политик работал над фильмами «Щит Минервы», «Сказка, рассказанная на ночь» и «Восьмой участок», а также сериалом «Закрытая школа».