Командир бригады ВСУ планировал бегство в Польшу

РИА Новости: Командир бригады ВСУ обсуждал в соцсетях бегство в Польшу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Четвертый по счету командир 14-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), подполковник Анатолий Лисецкий обсуждал в социальных сетях бегство в Польшу. Об этом пишет РИА Новости в российских силовых структурах.

Отмечается, что хакеры взломали аккаунт Лисецкого. Выяснилось, что командир бригады ВСУ обсуждал побег с друзьями.

Лисецкого назначили на должность командира в 2025 году. Собеседник агентства считает, что 14-ю бригаду ВСУ вновь ждет смена командира.

Ранее сообщалось, что в ДНР к 22 годам колонии строгого режима приговорили бойца отряда особого назначения «Азов» (признан террористической организацией и запрещено в РФ) за расправу над гражданским на почве политической и идеологической ненависти.

