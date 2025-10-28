РИА Новости: Командир бригады ВСУ обсуждал в соцсетях бегство в Польшу

Четвертый по счету командир 14-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), подполковник Анатолий Лисецкий обсуждал в социальных сетях бегство в Польшу. Об этом пишет РИА Новости в российских силовых структурах.

Отмечается, что хакеры взломали аккаунт Лисецкого. Выяснилось, что командир бригады ВСУ обсуждал побег с друзьями.

Лисецкого назначили на должность командира в 2025 году. Собеседник агентства считает, что 14-ю бригаду ВСУ вновь ждет смена командира.

