Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:33, 28 октября 2025Бывший СССР

Командование ВСУ решило отправить под Красноармейск нуждавшийся в восстановлении батальон

Батальон ВСУ перебросили под Красноармейск вместо восстановления
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Батальон 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросили под Красноармейск (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики (ДНР) вместо того, чтобы отправить его на восстановление. Об этом сообщили российские силовые структуры, передает ТАСС.

Отмечается, что до этого подразделение участвовало в боях в Сумской области. Отмечается, что его перебросили из села Садки.

«Один из батальонов 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинское командование вместо отправки на восстановление потерь из Садков перебросило на покровское направление», — рассказал источник агентства.

Ранее на Украине назвали пять признаков скорой сдачи Красноармейска командованием ВСУ. На это, в частности, указывают замалчивание информации офицерами ВСУ во избежание отставки и уголовных дел, а также упор командования на заявления о сдерживании прорыва ВС России в районе Доброполья.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он умолял меня». Бывший генсек НАТО рассказал, как отказал Зеленскому в поддержке в 2022 году. Почему это произошло?

    Россияне бросились скупать один вид жилья

    Известная актриса показала без фильтров фигуру в бра-топе после похудения

    Юный россиянин готовил терракт против высокопоставленного сотрудника МВД

    Малкин обошел Овечкина и установил рекорд НХЛ

    Меркель уличили в отчитывании Мерца по одному поводу

    Девять самолетов изменили маршрут из-за беспилотника в аэропорту Европы

    Набиуллина пообещала снижать ключевую ставку весь год

    Расправившийся с 15 женщинами «кубанский Чикатило» подцепил опасную инфекцию

    Раскрыт простой способ улучшить самочувствие и уменьшить тревожность

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости