Батальон ВСУ перебросили под Красноармейск вместо восстановления

Батальон 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросили под Красноармейск (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики (ДНР) вместо того, чтобы отправить его на восстановление. Об этом сообщили российские силовые структуры, передает ТАСС.

Отмечается, что до этого подразделение участвовало в боях в Сумской области. Отмечается, что его перебросили из села Садки.

«Один из батальонов 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинское командование вместо отправки на восстановление потерь из Садков перебросило на покровское направление», — рассказал источник агентства.

Ранее на Украине назвали пять признаков скорой сдачи Красноармейска командованием ВСУ. На это, в частности, указывают замалчивание информации офицерами ВСУ во избежание отставки и уголовных дел, а также упор командования на заявления о сдерживании прорыва ВС России в районе Доброполья.