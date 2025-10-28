Культура
16:15, 28 октября 2025Культура

Куклачев заявил о дефиците клоунов в России

Дрессировщик Юрий Куклачев заявил о дефиците клоунов в России
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Народный артист РСФСР, дрессировщик Юрий Куклачев заявил, что дефицит клоунов в России связан с тем, что все меньше молодых людей выбирают профессию, связанную с развлечениями и цирковым искусством. Его цитирует Общественная служба новостей.

Заслуженный артист России предположил, что некоторые люди, которые хотели стать артистами цирка, осознали, что «профессия сложная и нет гарантий, что эти усилия будут как-то финансово оправданы». «Но я считаю, что в целом у людей пропал интерес к цирковой индустрии. Сегодня на каждом шагу аниматоры, блогеры. Знаменитый блогер может переодеться в клоуна, и к нему куда охотнее пойдут, чем к неизвестному профессиональному цирковому артисту», — сказал Куклачев.

Дрессировщик выразил мнение, что «именно интернет погубил» данную сферу.

Ранее сообщалось, что театр Куклачева решил пополнить труппу тремя кошками из зоны спецоперации (СВО). Три кошки — Груша, Холли и Вижа, — подобранные российскими военными в зоне СВО, были вывезены с мест боевых действий волонтерами.

