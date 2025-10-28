Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
10:51, 28 октября 2025Культура

Лещенко рассказал о своем состоянии на фоне сообщений о больной спине и одышке

Певец Лев Лещенко опроверг сообщения об ухудшении здоровья
Ольга Коровина

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Народный артист РСФСР Лев Лещенко опроверг сообщения о проблемах со здоровьем и пении под фонограмму. Его слова приводит «Абзац».

«У меня все нормально. Я под фонограмму никогда не пою», — заявил Лещенко. Он подчеркнул, что прибегает к использованию фонограммы только в телевизионных концертах.

28 октября сообщалось, что Лещенко пришлось отказаться от грандиозных сольных шоу и сократить количество корпоративов до двух в месяц. По данным Telegram-канала Mash, принять такие меры певца заставили проблемы со здоровьем — больная спина и одышка. Уточнялось, что из-за этого артист поет под фонограмму и максимум 40 минут.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об угрозе затопления тысяч бойцов ВСУ из-за атак на водохранилище в России

    Массовая драка во время чемпионата по рукопашному бою попала на видео

    Британцы нашли способ противостоять России

    Ушедший из России автогигант стал лидером по продажам премиум машин в стране

    Трамп назвал страну с самыми сильными вооруженными силами

    Раскрыта многомиллионная выручка Егора Крида за концерты

    Летевший в Таджикистан самолет экстренно сел в российском городе

    В России призвали ограничить показ «Маши и Медведя»

    Орбан заявил об исчерпании ЕС средств для помощи Украине

    Названы причины отказа россиян от недвижимости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости