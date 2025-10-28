Культура
08:43, 28 октября 2025Культура

Проблемы со здоровьем заставили певца Лещенко отказаться от грандиозных шоу

Одышка и больная спина заставили певца Лещенко отказаться от больших концертов
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Народному артисту РСФСР Льву Лещенко пришлось отказаться от грандиозных сольных шоу и сократить количество корпоративов до двух в месяц. Принять такие меры певца заставили проблемы со здоровьем — больная спина и одышка, рассказал Telegram-канал Mash.

«[Во время выступлений] Лев Валерианович поет под фонограмму и максимум 40 минут — это не больше 10 песен. Готов на два корпората в месяц. А вот большие залы — точно все», — говорится в публикации. Уточняется, что боль в спине мешает артисту стоять, из-за чего он выступает, сидя на стуле. По этой причине Лещенко отказывается от больших концертов — не может позволить себе подобный «стыд».

Оберегая свое здоровье, певец не выезжает за пределы Москвы. В связи с проблемами с дыхательной системой ему пришлось перейти на исполнение песен под фонограмму.

В райдере артиста перечислены вода, чай-кофе и бутерброды, а стоимость его выступления — 2,5 миллиона рублей. Близкие Лещенко рассказывают, что он выходит на сцену не ради денег — просто не может перестать выступать.

Ранее врач-кардиолог и геронтолог Юрий Конев заявил, что 83-летний Лев Лещенко уже не в силах выходить на сцену, но все равно делает это. Он предупредил, что такая самоотдача может негативно сказаться на состоянии здоровья певца.

