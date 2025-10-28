Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:57, 28 октября 2025Экономика

Маск потребовал выплату в триллион долларов и пригрозил уйти из Tesla

CNBC: Маск потребовал выплату в триллион долларов и пригрозил покинуть Tesla
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Francis Chung / Pool / Global Look Press

Американский предприниматель Илон Маск может уйти с поста главы Tesla. Об этом сообщила председатель совета директоров компании Робин Денхолм, передает телеканал CNBC.

Уточняется, что бизнесмен пригрозил уходом из компании в случае, если акционеры не выплатят ему около одного триллиона долларов.

Кроме того, подчеркивается, что акционерам Tesla предложили до 5 ноября проголосовать за грандиозную компенсацию Маску.

Ранее сообщалось, что в III квартале 2025 года чистая прибыль компании снизилась на 37 процентов и достигла 1,37 миллиарда долларов, несмотря на то что продажи электромобилей выросли почти до полумиллиона штук.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ЕС придумали новую схему с российскими замороженными активами

    Страна ЕС захотела создать альянс скептиков по Украине

    Российскому ребенку оторвало половину пальца на детской площадке

    Рубио назвал нечестным отказ главы МИД Японии перевести его слова

    Семь землетрясений обрушились на российский регион

    Венесуэла расторгнет газовые соглашения с Тринидадом и Тобаго из-за США

    На Сахалине рассказали о сроках восстановления теплоснабжения

    Медбрат изнасиловал юношу в больничном туалете

    В российском регионе в ДТП с автобусом пострадали десять человек

    Маск потребовал выплату в триллион долларов и пригрозил уйти из Tesla

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости