Маск потребовал выплату в триллион долларов и пригрозил уйти из Tesla

Американский предприниматель Илон Маск может уйти с поста главы Tesla. Об этом сообщила председатель совета директоров компании Робин Денхолм, передает телеканал CNBC.

Уточняется, что бизнесмен пригрозил уходом из компании в случае, если акционеры не выплатят ему около одного триллиона долларов.

Кроме того, подчеркивается, что акционерам Tesla предложили до 5 ноября проголосовать за грандиозную компенсацию Маску.

Ранее сообщалось, что в III квартале 2025 года чистая прибыль компании снизилась на 37 процентов и достигла 1,37 миллиарда долларов, несмотря на то что продажи электромобилей выросли почти до полумиллиона штук.