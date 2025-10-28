Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:41, 28 октября 2025Наука и техника

Минобороны рассказало о новых вертолетах ВКС

Минобороны: Армейская авиация ВКС России получает новые Ка-52М и Ми-28НМ
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

Армейскую авиацию Воздушно-космических сил (ВКС) России активно насыщают новыми модификациями вертолетов. Об этом рассказали в Минобороны.

«В настоящее время происходит активное обновление вертолетного парка, авиационные подразделения получают современные вертолеты Ка-52М, Ми-28НМ, самые большие серийные транспортные вертолеты в мире Ми-26Т2В и различные модификации Ми-8», — говорится в тексте, приуроченном к 77-летию армейской авиации.

В Минобороны добавили, что экипажи боевых вертолетов применяют современные средства поражения, включая легкие многоцелевые управляемые ракеты (ЛМУР), противотанковые ракеты «Вихрь» и «Хризантема», а также ракеты класса «воздух-воздух» «Игла-С» и «Верба». Отмечается, что дальнобойные ракеты позволяют поражать цели, не входя в зону поражения средств ПВО противника.

Материалы по теме:
Вертолет Ми-8: производство и боевое применение. Почему «восьмерку» прозвали «вертолетом 100 профессий»
Вертолет Ми-8: производство и боевое применение.Почему «восьмерку» прозвали «вертолетом 100 профессий»
11 октября 2024
Закаленные в боях. Как в России создают лучшие в мире вертолеты
Закаленные в боях.Как в России создают лучшие в мире вертолеты
26 сентября 2023

В июне стало известно, что дальность модернизированной ЛМУР «Изделие 305» может превышать 25 километров. Ракета несет боевую часть весом 25 килограммов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Франция собралась отправить на Украину до двух тысяч солдат. Что на это ответили в Москве?

    Разведка сообщила о срочном создании Францией дополнительных мест в госпиталях

    Украинская бронетехника пошла на прорыв к окруженным в ДНР бойцам ВСУ

    Песков предупредил Европу об отношениях с Украиной

    Кастинговое агентство Зеленского превратилось в крупнейшего подрядчика ВСУ

    Верховный суд России определился с понятием «женщина»

    Буйный покупатель изрезал продавца российского магазина

    Части россиян обещали резкое потепление

    В Кремле оценили заявления премьера Польши по ударам вглубь России

    В России объяснили закрытие данных об 2025 US6

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости