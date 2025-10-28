Минобороны заявило о расширении плацдарма в Запорожье

Минобороны: ВС России расширяют плацдарм на западном берегу реки Янчур

Вооруженные силы (ВС) России расширяют плацдарм на западном берегу реки Янчур в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны, передает РИА Новости.

Как отчитались в ведомстве, расширить плацдарм удалось группировке войск «Восток», которые взяли под контроль районы обороны площадью более 3000 квадратных километров. Российские военные, по данным ведомства, зачистили более 350 строений.

За минувшие сутки бойцы «Востока» освободили населенный пункт Привольное в Запорожской области, а также Егоровку в Днепропетровской области. ВСУ за этот период потеряли до 300 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что во время освобождения поселка Новониколаевка в Запорожской области российские военные неожиданно подобрались к позициям противника и ликвидировали бойцов ВСУ прямо во время их чаепития.