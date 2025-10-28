Мирный житель погиб при атаке ВСУ по российскому региону

Богомаз: В Брянской области при атаке дрона по автомобилю погиб мирный житель

В Брянской области при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданскому автомобилю погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Он назвал атаку ВСУ варварской и бесчеловечной. «В результате целенаправленного удара дроном-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю на автодороге между селами Курово и Суворово Погарского района, к большому горю, погиб мирный житель 1972 года рождения», — сказал он.

Богомаз пообещал, что семье погибшего окажут необходимую поддержку и материальную помощь. Он также подчеркнул, что в результате атаки ВСУ автомобиль был полностью уничтожен.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что мирный житель погиб из-за удара Вооруженных сил Украины по легковому автомобилю.