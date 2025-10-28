Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:13, 28 октября 2025Силовые структуры

Муж зарубившей троих детей россиянки ответит перед судом

В Канске пройдет суд над мужем женщины, убившей детей, за истязание семьи
Варвара Митина (редактор)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Красноярском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Канска, жена которого зарубила их троих детей топором. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 117 УК РФ. Он признал свою вину и содержится под стражей.

По версии следствия, с декабря 2014 по апрель 2025 года мужчина систематически применял физическое и психологическое насилие в отношении супруги, а с 2018 года — регулярно избивал двоих своих сыновей.

14 апреля 4-летняя девочка, 9-летний и 7-месячный мальчики были обнаружены с ранами, несовместимыми с жизнью, в частном доме по улице Герцена. После была задержана их мать, у которой остался 8-летний сын. Выживший ребенок рассказал, что мать расправилась с тремя детьми на его глазах. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза диагностировала у обвиняемой хроническое психическое расстройство.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он умолял меня». Бывший генсек НАТО рассказал, как отказал Зеленскому в поддержке в 2022 году. Почему это произошло?

    Россияне бросились скупать один вид жилья

    Известная актриса показала без фильтров фигуру в бра-топе после похудения

    Юный россиянин готовил терракт против высокопоставленного сотрудника МВД

    Малкин обошел Овечкина и установил рекорд НХЛ

    Меркель уличили в отчитывании Мерца по одному поводу

    Девять самолетов изменили маршрут из-за беспилотника в аэропорту Европы

    Набиуллина пообещала снижать ключевую ставку весь год

    Расправившийся с 15 женщинами «кубанский Чикатило» подцепил опасную инфекцию

    Раскрыт простой способ улучшить самочувствие и уменьшить тревожность

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости