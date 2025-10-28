Муж зарубившей троих детей россиянки ответит перед судом

В Канске пройдет суд над мужем женщины, убившей детей, за истязание семьи

В Красноярском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Канска, жена которого зарубила их троих детей топором. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 117 УК РФ. Он признал свою вину и содержится под стражей.

По версии следствия, с декабря 2014 по апрель 2025 года мужчина систематически применял физическое и психологическое насилие в отношении супруги, а с 2018 года — регулярно избивал двоих своих сыновей.

14 апреля 4-летняя девочка, 9-летний и 7-месячный мальчики были обнаружены с ранами, несовместимыми с жизнью, в частном доме по улице Герцена. После была задержана их мать, у которой остался 8-летний сын. Выживший ребенок рассказал, что мать расправилась с тремя детьми на его глазах. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза диагностировала у обвиняемой хроническое психическое расстройство.