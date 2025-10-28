Мужчины и женщины описали самые мощные оргазмы

Мужчины и женщины, испытывавшие мощные оргазмы, поделились своим опытом. Свои истории они рассказали в разделе AskReddit форума Reddit.

Один мужчина отметил, что испытал невероятно сильный оргазм, когда партнерша попросила его вести себя потише.

Она сказала: «Тссс» и прикрывала мне рот, потому что не хотела, чтобы услышали соседи. Лучший сексуальный момент в моей жизни shiwenbin пользователь Reddit

Другой пользователь отметил, что самый яркий оргазм в его жизни произошел, когда он мастурбировал после двух месяцев воздержания.

Мастурбировал после того, как не прикасался к себе 60 дней. О, это было настоящее извержение ironing_board_cover пользователь Reddit

Еще одна пользовательница добавила, что для нее самым сильным сексуальным впечатлением стала интимная близость с мужем, во время которой он связал ее и использовал секс-игрушки.

Я получала оргазм за оргазмом. Кажется, я досчитала до восьми, прежде чем сбилась со счета. Было так мощно, что после я дрожала целый час emilypeony пользовательница Reddit

