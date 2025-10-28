Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:30, 28 октября 2025Забота о себе

Мужчины и женщины описали самые мощные оргазмы

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Мужчины и женщины, испытывавшие мощные оргазмы, поделились своим опытом. Свои истории они рассказали в разделе AskReddit форума Reddit.

Один мужчина отметил, что испытал невероятно сильный оргазм, когда партнерша попросила его вести себя потише.

Она сказала: «Тссс» и прикрывала мне рот, потому что не хотела, чтобы услышали соседи. Лучший сексуальный момент в моей жизни

shiwenbinпользователь Reddit

Другой пользователь отметил, что самый яркий оргазм в его жизни произошел, когда он мастурбировал после двух месяцев воздержания.

Мастурбировал после того, как не прикасался к себе 60 дней. О, это было настоящее извержение

ironing_board_coverпользователь Reddit
Материалы по теме:
«Меня сковывал страх» Россиянок все чаще домогаются в переполненном транспорте. Как фроттеристы ищут своих жертв?
«Меня сковывал страх»Россиянок все чаще домогаются в переполненном транспорте. Как фроттеристы ищут своих жертв?
5 мая 2023
Фетиш на чужое белье. Как устроен рынок в России и зачем фетишистам чужая одежда?
Фетиш на чужое белье.Как устроен рынок в России и зачем фетишистам чужая одежда?
15 августа 2022
«Вжимал меня в диван и фотографировал» Угрозы насилием и звонки из тюрьмы: истории россиянок, переживших порноместь
«Вжимал меня в диван и фотографировал»Угрозы насилием и звонки из тюрьмы: истории россиянок, переживших порноместь
5 февраля 2021

Еще одна пользовательница добавила, что для нее самым сильным сексуальным впечатлением стала интимная близость с мужем, во время которой он связал ее и использовал секс-игрушки.

Я получала оргазм за оргазмом. Кажется, я досчитала до восьми, прежде чем сбилась со счета. Было так мощно, что после я дрожала целый час

emilypeonyпользовательница Reddit

Ранее женщины, работавшие стриптизершами, вспомнили о просьбах клиентов, которые считают самыми странными. Одна стриптизерша вспомнила, что ее самый странный клиент носил с собой патронташ с капсулами, заполненными прахом его собаки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ЕС придумали новую схему с российскими замороженными активами

    В ЕС высказались о сроках изъятия российских активов для Украины

    Россиянам назвали новый срок получения платежек ЖКУ

    В России признали незаконными объявления о сдаче жилья исключительно мусульманам

    Командование ВСУ решило отправить под Красноармейск нуждавшийся в восстановлении батальон

    Назван вероятный размер пенсии россиян к 2030 году

    Минобороны заявило о расширении плацдарма в Запорожье

    Мужчины и женщины описали самые мощные оргазмы

    Российский командир оценил экипировку наемников ВСУ

    Amazon запланировал крупнейшее сокращение сотрудников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости