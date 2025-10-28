Эксперт Риттер: Элитные части ВСУ быстро выводят из боя и заменяют теробороной

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) быстро выводит элитные части из боя, поскольку российские войска эффективно с ними расправляются. Об этом заявил военный эксперт, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.

По словам Риттера, как только русские берут под контроль поле боя, они убивают всех.

Ранее военный корреспондент Александр Коц рассказал, что в Красноармейске (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики (ДНР) для ВСУ повторяется бахмутский сценарий (ожесточенные бои за Артемовск, украинское название — Бахмут, которые велись в 2022-2023 годах).