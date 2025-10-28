Названа предполагаемая дата установки антидроновых сетей в Шебекино

Установку антидроновых сетей в Шебекино планируют завершить через три дня

На улице Шолохова в Шебекино Белгородской области специалисты продолжают устанавливать защитные антидроновые сети, о которых попросили местные жители после попадания вражеского дрона в многоэтажку.

Как пишет «БелПресса» со ссылкой на главу подрядной организации, работы осталось примерно на три дня, до 30 октября. Началась установка сетей на жилые строения, над дорогами и тротуарами еще около месяца назад, но объемы очень большие и порой приходится приостанавливать работу из-за погодных условий и оперативной обстановки.

«Теперь и припаркованные машины будут защищены, при этом движение по двору ограничено не будет, также как и вход на детскую площадку – с неё сейчас очень легко можно убежать в укрытие в случае опасности... Будем надеяться, что проделанная ребятами колоссальная работа спасёт не одну жизнь», — отметил подрядчик.

Улица Шолохова расположена на южной окраине города, расстояние до границы с Украиной составляет около 10 километров. Этот район враг обстреливает регулярно, помимо снарядов прилетают и вражеские БПЛА. Антидроновые сети помогут защить мирных граждан и их имущество.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях массированной атаки украинскими дронами по Белгороду, в результате которой были ранены мирные жители.