Губернатор объяснил отключение света после загадочной вспышки на Сахалине

Лимаренко: Причиной сбоя в электроснабжении на Сахалине стал обрыв грозотросса

Массовое отключение электричества в ряде населенных пунктов Сахалинской области связано с обрывом грозотросса на линии электропередачи (ЛЭП), соединяющей две ключевые подстанции в Южно-Сахалинске «Центральную» и «Южно-Сахалинскую». Причину возникновения внештатной ситуации озвучил губернатор российского региона Валерий Лимаренко в Telegram-канале.

«Поврежденный грозотросс упал на провода, что вызвало автоматическое срабатывание защит, повлекшее разъединение энергосистемы», — уточнил глава региона. Энергетики работают на месте, чтобы устранить поломку.

Ранее жители Южно-Сахалинска, Дальнего, Ново-Александровска и Новотроицкого сообщили о массовом отключении света. Незадолго до отключения они видели «какую-то вспышку» в районе ТЭЦ. Позднее появилось видео случившегося.