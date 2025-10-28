Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:56, 28 октября 2025Россия

Губернатор объяснил отключение света после загадочной вспышки на Сахалине

Лимаренко: Причиной сбоя в электроснабжении на Сахалине стал обрыв грозотросса
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Массовое отключение электричества в ряде населенных пунктов Сахалинской области связано с обрывом грозотросса на линии электропередачи (ЛЭП), соединяющей две ключевые подстанции в Южно-Сахалинске «Центральную» и «Южно-Сахалинскую». Причину возникновения внештатной ситуации озвучил губернатор российского региона Валерий Лимаренко в Telegram-канале.

«Поврежденный грозотросс упал на провода, что вызвало автоматическое срабатывание защит, повлекшее разъединение энергосистемы», — уточнил глава региона. Энергетики работают на месте, чтобы устранить поломку.

Ранее жители Южно-Сахалинска, Дальнего, Ново-Александровска и Новотроицкого сообщили о массовом отключении света. Незадолго до отключения они видели «какую-то вспышку» в районе ТЭЦ. Позднее появилось видео случившегося.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Сахалине произошел блэкаут. Перед этим жители заметили загадочную вспышку в районе ТЭЦ

    Российские военные взяли под контроль отвечающую за снабжение ВСУ дорогу

    Тревел-блогерша описала отличие Панамы от России фразой «никто не орет, не хамит»

    В Британии назвали линию боевого соприкосновения на Украине зоной убийств

    Из-за блэкаута на Сахалине остановилась подача тепла и воды

    Пчелы из разрушенного улья до смерти изжалили отца и дочь

    Некоторым пенсионерам захотели компенсировать стоимость лекарств

    Названы главные секреты долголетия

    Губернатор объяснил отключение света после загадочной вспышки на Сахалине

    Причину блэкаута на Сахалине объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости