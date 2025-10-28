Экономика
15:03, 28 октября 2025Экономика

Названо одно из главных условий экономического роста России

Аналитик Лоссан: Снижение ключевой ставки ЦБ обеспечит рост экономики
Кирилл Луцюк

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Экономика России выиграет от снижения ключевой ставки Центрального банка. На это указал аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан. Его процитировали «Известия».

По его словам, такой шаг регулятора привел бы к экономическому росту и повышению потребительского спроса. Кредиты стали бы более доступными как для предпринимателей, так и для рядовых граждан. В последнем случае речь идет как об ипотечных и потребительских займах, так и о ссудах на приобретение автомобиля. Кроме того, понижение «ключа» может обеспечить рост инвестиций в производство, занятости и расходов домохозяйств.

Кроме того, уменьшение ставки предполагает усиление межбанковской конкуренции за привлечение депозитов.

«В итоге банки могут адаптироваться, предлагая новые продукты или фокусируясь на комиссионных доходах», — уточнил Лоссан.

В свою очередь, руководитель Банка России Эльвира Набиуллина увидела в резком снижении ключевой ставки серьезную угрозу для экономики. Она полагает, что такой шаг стал бы причиной повышенного спроса на внутреннем рынке. В итоге разрыв между спросом и ограниченным предложением резко усилится. Это чревато усилением инфляции, которая и так высока.

