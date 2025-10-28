Названо одно из главных условий экономического роста России

Аналитик Лоссан: Снижение ключевой ставки ЦБ обеспечит рост экономики

Экономика России выиграет от снижения ключевой ставки Центрального банка. На это указал аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан. Его процитировали «Известия».

По его словам, такой шаг регулятора привел бы к экономическому росту и повышению потребительского спроса. Кредиты стали бы более доступными как для предпринимателей, так и для рядовых граждан. В последнем случае речь идет как об ипотечных и потребительских займах, так и о ссудах на приобретение автомобиля. Кроме того, понижение «ключа» может обеспечить рост инвестиций в производство, занятости и расходов домохозяйств.

Кроме того, уменьшение ставки предполагает усиление межбанковской конкуренции за привлечение депозитов.

«В итоге банки могут адаптироваться, предлагая новые продукты или фокусируясь на комиссионных доходах», — уточнил Лоссан.

В свою очередь, руководитель Банка России Эльвира Набиуллина увидела в резком снижении ключевой ставки серьезную угрозу для экономики. Она полагает, что такой шаг стал бы причиной повышенного спроса на внутреннем рынке. В итоге разрыв между спросом и ограниченным предложением резко усилится. Это чревато усилением инфляции, которая и так высока.

