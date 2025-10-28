Россия
Некоторых детей мигрантов захотели освободить от теста по русскому языку

Никита Абрамов
Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Государственную Думу внесли законопроект, позволяющий освободить от теста по русскому языку некоторых детей мигрантов. Документ опубликован в думской электронной базе документов.

Авторы проекта отметили, что обязательное тестирование для тех детей, для кого русский является единственным родным языком, не имеет практического смысла.

«В этой связи проектом федерального закона предлагается освободить от прохождения тестирования на знание русского языка детей, иностранных граждан, для которых русский язык является родным языком», — говорится в пояснительной записке.

Тестирование для детей мигрантов перед поступлением в российские школы ввели в 2025 году. Первые результаты появились весной — тогда в Петербурге ни один из допущенных к экзамену детей иностранцев с заданием не справился.

