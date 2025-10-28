Интернет и СМИ
Невзоров назвал Дудя примитивным мальчишкой

Журналист Невзоров назвал блогера Дудя примитивным мальчишкой
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: «вДудь» (автор канала Юрий Дудь признан Минюстом иностранным агентом) / YouTube

Журналист Александр Невзоров (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов, вместе с супругой Лидией Невзоровой признан экстремистским объединением) назвал примитивным мальчишкой блогера Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), которому он ранее дал интервью. Об этом он заявил в беседе с проектом «И грянул Грэм», видео доступно на YouTube.

«Я, честно говоря, просто уснул. И не ожидал, что мальчишка настолько примитивен. (...) Поразительно примитивный парень», — описал он интервью Дудю.

Невзоров также обвинил своего собеседника в том, что он делал бредовые заявления. Кроме того, журналист остался недоволен тем, что Дудь задавал ему вопросы, на которые он ранее неоднократно отвечал.

Трехчасовое интервью Невзорова Дудю вышло 5 августа. Журналист в ходе беседы, в частности, сравнил россиян с глубоководными червями и назвал русофобию светлым чувством. Кроме того, Невзоров отказался считать Россию родиной и заявил, что не верит в существование русской культуры.

