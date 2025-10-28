Экономика
08:48, 28 октября 2025Экономика

Новостройки Москвы оказались дорогими

«Основа»: 66,4 % новостроек старой Москвы оказались дороже 20 млн руб.
Мария Черкасова

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Около двух третей (66,4 процента) предложений на рынке новостроек старой Москвы стоят дороже 20 миллионов рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование группы компаний «Основа».

Наиболее распространенный вариант на рынке новостроек — квартира площадью 50-70 квадратных метров, такие составляют 22 процента от всего предложения. Квартиры площадью 30-50 квадратных метров занимают около 16 процентов. Жилье в обоих сегментах стоит дороже 20 миллионов рублей.

За последние три года структура предложений значительно изменилась: в III квартале 2022 года доля квартир стоимостью свыше 20 миллионов рублей составляла 41 процент, а теперь выросла до 66,4 процента, при этом дешевых квартир (до 10 миллионов рублей) осталось всего четыре процента.

В массовом сегменте популярны квартиры площадью 30-50 квадратных метров по цене 10-15 миллионов рублей, в бизнес-классе чаще встречаются лоты той же площади, но в ценовом диапазоне 15–25 миллионов. В премиум-классе преобладают квартиры площадью более 100 квадратных метров стоимостью свыше 60 миллионов рублей.

В сегменте элит- и делюкс-класса превалируют лоты от 150 до 200 квадратных метров стоимостью свыше 300 миллионов рублей (15 процентов предложений). Коммерческий директор «Основы» Игорь Сибренков отметил, что цены во всех сегментах постепенно растут, поэтому покупателям стоит выбирать застройщиков с широким диапазоном цен и площадей, чтобы найти варианты, подходящие по финансовым возможностям и личным предпочтениям.

Тем временем в октябре аренда жилья в Москве рекордно подорожала. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице достигла 52-66 тысяч рублей в месяц, двухкомнатной — 70-85 тысяч рублей, а трехкомнатной — 75-90 тысяч рублей.

