13:19, 27 октября 2025Экономика

Цены на аренду жилья в Москве побили рекорд

РИАН: Цены на аренду жилья в Москве достигли исторического максимума
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В октябре аренда жилья в Москве рекордно подорожала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных экспертов.

По данным «Инком-Недвижимости», средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице достигла 52-66 тысяч рублей в месяц, двухкомнатной — 70-85 тысяч рублей, а трехкомнатной — 75-90 тысяч рублей. За год цены выросли на 5-15 процентов. «Ставки аренды достигли исторических максимумов, хотя их рост не превысил инфляцию», — заявил руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

Эксперты связывают удорожание аренды со снижением предложения (минус 11 процентов с начала года), которое происходит на фоне уменьшения объема готовых квартир в новостройках, сданных в эксплуатацию за последний год и выведенных на рынок аренды.

Ранее стало известно, что к 2030 году стоимость квадратного метра жилья в России может вырасти на 50 процентов.

