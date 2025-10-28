Ученые России нашли редкие виды растений в новых местах

Моя страна
Ученые России нашли редкие виды растений и грибов в новых местах
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Пион тонколистный

Пион тонколистный. Фото: Snezka / Фотобанк Лори

Специалисты Волгоградского регионального ботанического сада подвели итоги полевого сезона 2025 года. За несколько месяцев они провели четыре экспедиции и сделали ряд интересных открытий, передает РИАЦ.

Как сообщили в областном комитете природных ресурсов, в северных и западных районах региона ботаники обнаружили новые места произрастания трех редких растений — пиона тонколистного, первоцвета весеннего и рябчика русского. Кроме того, в одном из районов нашли редкий вид мха — фискомитриум песчаный, который занял участок площадью около десяти квадратных метров.

В конце сезона исследователи зафиксировали два редчайших вида грибов на границе с Воронежской областью. К изучению находки подключились микологи из Ростовской и Тульской областей. Однако засушливая погода осложнила сбор данных: плодовые тела грибов практически не сформировались, а редкие растения ушли в состояние покоя.

За сезон ученые преодолели более трех тысяч километров, обследовав территории одиннадцати районов Волгоградской области. По словам специалистов, результаты экспедиций помогут точнее оценить биологическое разнообразие региона и улучшить меры по сохранению его редких видов.

За сезон ученые преодолели более трех тысяч километров, обследовав территории одиннадцати районов Волгоградской области. По словам специалистов, результаты экспедиций помогут точнее оценить биологическое разнообразие региона и улучшить меры по сохранению его редких видов.

