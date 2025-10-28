Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:35, 28 октября 2025Наука и техника

Выявлен неочевидный фактор риска распространенного вида рака

AJPH: Загрязненный воздух повышает риск рака груди у женщин
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Женщины, проживающие в районах с высоким уровнем загрязнения воздуха, особенно вблизи автомобильных магистралей, чаще сталкиваются с раком груди. К такому выводу пришли исследователи Орегонского университета, чья работа опубликована в American Journal of Public Health (AJPH).

Ученые проанализировали данные более 400 тысяч женщин, из которых 28 тысяч заболели раком груди, и сопоставили их с показателями качества воздуха, собранными более чем с 2600 станций наблюдения. Оказалось, что повышение концентрации диоксида азота (основного загрязнителя от автотранспорта) всего на 10 частей на миллиард связано с ростом заболеваемости на 3 процента. Кроме того, мелкие частицы PM2.5 оказались связаны с агрессивными, гормонально-отрицательными формами рака.

Авторы подчеркивают, что большинство зафиксированных уровней загрязнения были ниже действующих норм, что указывает на необходимость пересмотра стандартов качества воздуха и ужесточения мер по снижению транспортных выбросов.

Ранее стало известно, что длительное воздействие загрязненного воздуха может нарушать обмен веществ и повышать риск ожирения и диабета второго типа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы не сталкивались с этим 60 лет». Как Британия готовится к отправке войск на Украину и с какими проблемами столкнулся Лондон?

    Букмекеров заставят предупреждать о вреде азартных игр

    Выявлен неочевидный фактор риска распространенного вида рака

    Спасатели попали в снежный плен при попытке помочь застрявшим на вулкане в России туристам

    Осыпавшая партнера деньгами женщина прочитала его дневник и пришла в ужас

    Зеленский назвал желаемый срок начала экспорта украинского оружия

    Игрок клуба КХЛ признался в употреблении наркотиков

    Советник Набиуллиной объяснил влияние импортозамещения на курс рубля

    Грабители в балаклавах напали на семью россиянина в частном доме

    Невзоров обвинил Собчак в пропаганде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости