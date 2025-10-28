Выявлен неочевидный фактор риска распространенного вида рака

AJPH: Загрязненный воздух повышает риск рака груди у женщин

Женщины, проживающие в районах с высоким уровнем загрязнения воздуха, особенно вблизи автомобильных магистралей, чаще сталкиваются с раком груди. К такому выводу пришли исследователи Орегонского университета, чья работа опубликована в American Journal of Public Health (AJPH).

Ученые проанализировали данные более 400 тысяч женщин, из которых 28 тысяч заболели раком груди, и сопоставили их с показателями качества воздуха, собранными более чем с 2600 станций наблюдения. Оказалось, что повышение концентрации диоксида азота (основного загрязнителя от автотранспорта) всего на 10 частей на миллиард связано с ростом заболеваемости на 3 процента. Кроме того, мелкие частицы PM2.5 оказались связаны с агрессивными, гормонально-отрицательными формами рака.

Авторы подчеркивают, что большинство зафиксированных уровней загрязнения были ниже действующих норм, что указывает на необходимость пересмотра стандартов качества воздуха и ужесточения мер по снижению транспортных выбросов.

Ранее стало известно, что длительное воздействие загрязненного воздуха может нарушать обмен веществ и повышать риск ожирения и диабета второго типа.