Осыпавшая партнера деньгами женщина прочитала его дневник и пришла в ужас

Британка потратила на своего партнера 75 тысяч фунтов стерлингов (около восьми миллионов рублей), а затем прочитала его дневник и пришла в ужас. Ее историю приводит издание Mirror.

Женщина познакомилась с мужчиной по имени Том в 2019 году, когда они оба работали в пабе. Они быстро начали жить вместе, и она оплачивала все: аренду, коммунальные услуги, отпуска, еду и вечеринки. Кроме того, женщина оплачивала большие телефонные счета Тома, купила ему ноутбук и давала деньги на походы в бары с друзьями. Также ее родители оплатили ему уроки вождения.

Том же воспринимал все как должное не предлагал вернуть деньги, хотя и устроился на работу в 2021 после угрозы разрыва. «Я не задавала вопросов, потому что хотела верить, что мы строим будущее вместе. Боялась раскачать лодку, подняв этот вопрос. Я никогда не любила конфронтацию, и мне не хватало уверенности в себе», — написала женщина. В конце концов мужчина начал делить траты за аренду с ней пополам, но параллельно стал чаще видеться с одной из коллег.

Не поверив партнеру, женщина нашла его дневник в котором Том признавался в любви коллеге. «Он объяснил, что сожалеет о случившемся и не хочет быть с ней, и я подумала, что мы могли бы справиться с этим. Том уволился с работы, сразу же нашел новую и больше никогда с ней не разговаривал и не видел ее. Он сделал все, о чем я просила, заставил меня почувствовать, что у нас все еще может получиться», — добавила автор.

Однако, подсчитав траты на Тома, женщина поняла, что он просто боится потерять ее деньги. «Я потратила более 75 тысяч фунтов стерлингов на будущее, которого не случилось. Это залог за дом. Сумма, которая изменила бы мою жизнь», — заключила уже расставшаяся с альфонсом и старающаяся построить новую жизнь британка

