17:10, 28 октября 2025

Памелу Андерсон назвали сумасшедшей кошатницей из-за нового наряда

Екатерина Ештокина

Фото: BG048 / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

Американскую актрису и фотомодель канадского происхождения Памелу Андерсон назвали сумасшедшей кошатницей из-за наряда, в котором она появилась в своем бутике средств по уходу за кожей Sonsie в Нью-Йорке. Соответствующие кадры и комментарии публикует Daily Mail.

58-летнюю звезду «Спасателей Малибу» запечатлели в розовом платье Magnolia Pearl Donby Cupid Rose с цветочным принтом. Помимо этого, звезда надела зеленые колготки с принтом в виде крупных божьих коровок, коричневые туфли на каблуках и шляпу.

Пользователи сети не оценили образ Андерсон, о чем написали в комментариях под материалом. «Она выглядит нелепо», «Из горячей красотки она превратилась в сумасшедшую кошатницу», «Она сошла с ума», «Ее наряд смехотворен!», «Эти колготки ужасные. Платье красивое, но шляпа ужасная. Все не сочетается», — написали они.

Ранее в октябре Памелу Андерсон сравнили с Людмилой Гурченко из-за нового имиджа. На размещенных кадрах было видно, что звезда сделала стрижку боб и перекрасилась в светло-рыжий.

.
