Песков предупредил Европу об отношениях с Украиной

Песков заявил, что Европе придется раскошеливаться на Украину все больше
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Vladimir Andreev / URA.RU / Globallookpress.com

Странам Европы придется все больше тратить на поддержку Украины, если они сохранят нынешний курс в отношениях с Киевом. Об этом предупредил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«И здесь европейцам нужно будет приготовиться к тому, что если они будут так же, как сейчас, продолжать оставаться в отношениях с киевским режимом, им придется раскошеливаться все дольше и все больше», — заявил представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что, взяв на себя обязательства по поддержке Украины, европейским странам придется «долго их содержать».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал необходимые республике сроки поддержки. «Я еще раз подчеркнул этот момент всем европейским лидерам. (...) Они и рассматривают эту программу — на два-три года. Давайте акцептуем, что два-три года мы будем стабильно помогать с финансами Украине», — сказал украинский лидер.

