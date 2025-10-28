В России пообещали не допустить взлета цен на картофель

Глава Минсельхоза Лут назвала достаточным урожай картофеля для нормальных цен

Урожай картофеля и овощей окажется на уровне прошлого года, хотя отдельно по картофелю — на 300 тысяч тонн выше в организованном секторе. Об этом рассказала министр сельского хозяйства России Оксана Лут, передает РИА Новости.

По ее словам, такой результат позволит не допустить повторения прошлогодней ситуации, когда стоимость картофеля взлетела до рекордных отметок. «Ситуации с перекосом цен мы не ожидаем. Урожай должен быть хороший достаточно», — пообещала она.

Ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) в письме, направленном на имя Лут, предупредила, что если правительственная инициатива о закреплении цен на продукты в рамках долгосрочных контрактов продавцов с поставщиками подтвердится, то дело закончится проблемами с поставкой товаров и дефицитом.

Фермеры объяснили, что попытка закрепить стоимость того или иного продукта на год в условиях рыночной экономики не даст результата в виде стабильных цен, на что надеются авторы идеи.

До этого сама Лут в сентябре выступала против фиксации стоимости картофеля на полках магазинов, о чем говорилось на заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

В те же сроки не допустить повторение ситуации с дефицитом картофеля в Белоруссии пообещал президент республики Александр Лукашенко, заверивший, урожай достаточен для потребления внутри страны.