Появились подробности о насмерть сбившем российских школьниц пьяном военнослужащем

Жена сбившего российских школьниц военнослужащего рассказала подробности о нем
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Ревда-инфо»

Юлия, супруга военнослужащего, который в пьяном состоянии сбил трех школьниц на светофоре в Свердловской области, рассказала о нем подробности. Об этом сообщает Telegram-канал e1.ru.

По ее словам, машину мужчина купил себе в октябре. После ДТП его также госпитализировали, а об аварии Юлия узнала из новостей.

Женщина рассказала, что в июле ее супруг получил ранение и попал в госпиталь. Выписали его недавно, после чего он отправился домой восстанавливаться. «Он из госпиталя приехал, но дома переночевал только один раз. Он снял коттедж где-то. Все гулял, пил. У него крыша вообще съехала», — поделилась Юлия.

Перед аварией жена попыталась уговорить пьяного мужчину отправиться домой, однако он ее не послушал.

О ДТП стало известно ранее 27 октября. Нетрезвый водитель сбил стоявших на тротуаре у светофора школьниц. Двух сестер в возрасте семи и девяти лет спасти не удалось, их подругу в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.

