Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:10, 28 октября 2025Силовые структуры

Приговор сыну известного российского актера пересмотрели

Мосгорсуд утвердил приговор сыну актера Демчога за обман 82-летнего пенсионера
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Суды общей юрисдикции города Москвы

Московский городской суд утвердил приговор сыну известного российского актера Вадима Демчога Вильяму за обман 82-летнего пенсионера. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Молодого человека приговорили к двум годам колонии общего режима. Его признали виновным по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Демчог стал соучастником аферистов, которые вымогали деньги у пенсионеров. Так, в феврале 2024 года он получил от мошенников банковскую карту, на которую пожилой мужчина уже перевел 490 тысяч рублей. Тогда злоумышленники убедили пострадавшего в том, что часть его сбережений якобы похищена и для того, чтобы сберечь оставшуюся сумму, необходимо сделать перевод на указанный ими счет. Всего таким образом пенсионер перевел аферистам более 1,8 миллиона рублей. Непосредственно фигурант должен был обналичить похищенные деньги и перевести их на указанные ими счета. Обманутый пенсионер не выжил.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна причина кончины Романа Попова

    Стала известна личность погибшего пациента хирурга Елагина

    Вспышка ярости на парковке обернулась для россиянина сроком

    Названа проблема российских дорог

    Звезда «Универа» заявила о готовности родить четвертого ребенка

    В ООН призвали изменить курс в решении глобальной проблемы

    В России объяснили эффект от закона о круглогодичном призыве

    В Китае раскрыли последствия появления «Буревестника»

    Госдума приняла закон о привлечении резервистов к защите важных объектов

    В своем последнем видео Роман Попов обратился к фанатам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости