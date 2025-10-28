Приговор сыну известного российского актера пересмотрели

Мосгорсуд утвердил приговор сыну актера Демчога за обман 82-летнего пенсионера

Московский городской суд утвердил приговор сыну известного российского актера Вадима Демчога Вильяму за обман 82-летнего пенсионера. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Молодого человека приговорили к двум годам колонии общего режима. Его признали виновным по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Демчог стал соучастником аферистов, которые вымогали деньги у пенсионеров. Так, в феврале 2024 года он получил от мошенников банковскую карту, на которую пожилой мужчина уже перевел 490 тысяч рублей. Тогда злоумышленники убедили пострадавшего в том, что часть его сбережений якобы похищена и для того, чтобы сберечь оставшуюся сумму, необходимо сделать перевод на указанный ими счет. Всего таким образом пенсионер перевел аферистам более 1,8 миллиона рублей. Непосредственно фигурант должен был обналичить похищенные деньги и перевести их на указанные ими счета. Обманутый пенсионер не выжил.