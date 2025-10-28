Наука и техника
20:53, 28 октября 2025Наука и техника

Производитель бронетехники из ОАЭ «изобрел» антидроновый «мангал»

Компания TAC «изобрела» решетчатую защиту для бронеавтомобилей Jedi
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: TAC Armored Vehicles

Компания TAC из ОАЭ, которая производит бронеавтомобили, «изобрела» повторяющий используемые в зоне СВО решения антидроновый «мангал». Решетчатой защитой оснастили двухосную машину Jedi, пишет Defence Blog.

Производитель заявляет, что комплекс защиты Q-NET — это «передовая система», которая может снизить ущерб от удара дрона-камикадзе или попадания кумулятивной гранаты без существенного увеличения массы машины.

Антидроновые экраны выполнены в виде трубчатых каркасов, в которых натянута сеть из тросов. Колеса машины прикрыли резиной. Подобные экраны серийно устанавливают на различную российскую бронетехнику, включая бронеавтомобили «Феникс».

Легкий бронеавтомобиль Jedi построили на шасси внедорожника Toyota Land Cruiser 79. Машина получила V-образное днище, которое обеспечивает защиту от подрыва противотанковой мины.

Ранее в октябре Telegram-канал «Оперативный простор» писал, что российский бронеавтомобиль «Феникс» получил камеры кругового обзора. Корпус машины выдерживает попадание осколков и пуль калибра 14,5 миллиметра.

