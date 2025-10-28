Экономика
16:48, 28 октября 2025Экономика

Путин обсудил таяние вечной мерзлоты с главой Ямала

Путин встретился с главой Ямала Артюховым и обсудил таяние вечной мерзлоты
Александра Качан (Редактор)

Фото: Александр Казаков / Пресс-служба президента РФ / ТАСС

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым, чтобы обсудить вопросы изменения климата. Об этом пишет РИА Новости.

В том числе была затронута тема таяния вечной мерзлоты. В начале беседы, которая прошла в Кремле, Путин поинтересовался насколько серьезной является проблема деградации мерзлоты, и какие последствия могут быть для региона.

Артюхов заявил, что на данный момент таяние вечной мерзлоты — вопрос не первостепенной важности. «Она (проблема), наверное, не такая острая, чтобы была главной темой, но требует очень серьезного отношения, внимания и серьезного научного наблюдения», — отметил глава региона.

Ранее российским зимам предрекли потепление. Согласно прогнозам, к 2050 году зимы в Москве и всей средней полосе страны могут стать теплее на один-три градуса.

