15:50, 28 октября 2025Экономика

Раскрыт секрет синих собак в Чернобыле

Биолог Шеляков: Собак в Чернобыле покрасили в синий хулиганы
Мария Черкасова

Фото: Виталий Залесский / РИА Новости

Синих собак, которых обнаружили в Чернобыле, покрасили хулиганы. Таким мнением с NEWS.ru поделился ветеринар Михаил Шеляков.

Такой окрас не мог появиться у животных естественным путем даже в условиях повышенного радиационного фона, уверен специалист. Гена, отвечающего за насыщенный синий цвет, в природе не существует, добавил он, назвав ситуацию происками хулиганов.

Даже теоретическое появление подобного гена или его создание биотехнологиями не привело бы к столь быстрой смене окраса у животных — для этого потребовался бы значительный эволюционный период. «Я лично бывал в Чернобыле, в зоне отчуждения, даже около четвертого реактора. У нас была задача изучить мутации, и мы их не нашли», — раскрыл секрет Шеляков.

Собак с синей шерстью нашли в Чернобыле в октябре. Отмечалось, что они выглядели «очень активными и здоровыми».

