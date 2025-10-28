Собак с синим окрасом заметили в Чернобыле

Собак с синим окрасом заметили в Чернобыле. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на американскую некоммерческую организацию «Собаки Чернобыля».

Отмечается, что животные могли попасть под воздействие химикатов. По данным издания, собаки выглядели «очень активными и здоровыми». В организации сообщили, что намерены поймать животных для выяснения причин.

Ранее сообщалось, что ученые Нью-Йоркского университета раскрыли последствия влияния хронической радиации на червей, живущих в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, и их эволюцию.