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16:34, 7 марта 2024Наука и техника

Раскрыты последствия влияния радиации на червей в Чернобыле

PNAS: радиация в Чернобыле не оказала влияния на эволюцию червей

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Ученые Нью-Йоркского университета раскрыли последствия влияния хронической радиации на червей, живущих в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, и их эволюцию. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Исследователи собрали нематод из образцов почвы, гниющих плодов и других органических материалов по всей зоне отчуждения Чернобыльской АЭС с различным уровнем радиации. Были проанализированы геномы 15 особей вида Oscheius Tipulae, которые сравнили с геномами пяти особей этого же вида из других частей мира.

Оказалось, что в геноме червей из зоны отчуждения не наблюдались признаки радиационного повреждения, несмотря на хроническое воздействие опасного уровня радиации. В дальнейшем ученые разработали систему для оценки того, насколько хорошо каждая из 20 особей и их потомки переносят различные типы повреждения ДНК.

Воздействие нескольких химических мутагенов на несколько поколений каждой из линий червей показало, что штаммы наследственно различаются по толерантности к каждому мутагену, но эту устойчивость нельзя предсказать на основе того, каким был уровень радиации в месте сбора. Чернобыльские черви необязательно были более терпимыми к воздействию, чем другие нематоды, и радиоактивный ландшафт не заставил их ускоренно эволюционировать.

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      Александр Еникеев
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