12:37, 28 октября 2025Мир

Раскрыты итоги переговоров Путина с главой МИД Северной Кореи

Песков: Путин и глава МИД КНДР Цой Сон Хи обсудили двустороннее сотрудничество
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Владимир Путин и Цой Сон Хи

Владимир Путин и Цой Сон Хи. Фото: Администрация Президента России

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи обсудили перспективы дальнейшего двустороннего сотрудничества между странами. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Обсуждались, собственно, все вопросы, связанные с планами по дальнейшему развитию и укреплению нашей дружбы, нашего партнерства, нашего союзничества с Корейской Народно-Демократической Республикой», — сказал представитель Кремля.

Также Песков отметил, что Кремлю пока нечего сообщить по теме возможного визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию.

Президент России Владимир Путин провел переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи 27 октября. По данным пресс-службы, Путин попросил главу МИД КНДР передать наилучшие пожелания северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. Состояние отношений Москвы и Пхеньяна Путин оценил фразой «все идет по плану».

