09:39, 28 октября 2025Экономика

Набиуллина пообещала снижать ключевую ставку весь год

Глава ЦБ Набиуллина пообещала растянуть цикл снижения ставки на весь 2026 год
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Vyacheslav Nemyshev / Ura.ru / Globallookpress.com

Цикл снижения ключевой ставки, по прогнозу Банка России, растянется на весь 2026 год. Об этом на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

Она напомнила, что смягчать денежно-кредитную политику (ДКП) Центробанк начал с июня, с того времени ставка снизилась с 21 процента до 16,5 процента.

По словам Набиуллиной, в своих действиях ЦБ исходит из необходимости как можно скорее завершить период высокого роста цен, чтобы не допустить переохлаждения экономики.

При этом она признала, что бизнесу довольно тяжело переживать нынешний период, особенно малому, среднему и имеющему высокую кредитную нагрузку, поэтому призывы снижать ее быстрее понятно. Однако оценка регулятора показывает, что если процесс ускорить, то весь достигнутый результат будет перечеркнут, и придется начинать заново.

Также она напомнила, что при высокой инфляции ставки по кредитам в любом случае будут оставаться высокими, в противном случае коммерческие банки будут терять на них деньги. Поэтому ожидание немедленного удешевления кредитов при снижении ключевой ставки оторвано от реальности.

